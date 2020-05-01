Kütahya'da karantinadaki vatandaşlar için ramazan programı gerçekleştirildi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan vatandaşlar için ramazan programı ile mehter konseri düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kütahya Müftülüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere, Almanya, Fransa, Sudan, Irak ve Sırbistan'dan yurda getirilerek kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan vatandaşlar için iftar öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın yaptığı duaya ise karantinadaki vatandaşlar da eşlik etti.

İftardan sonra Evliya Çelebi Mehteran Takımı konser verirken, vatandaşlar ise kaldıkları odaların pencerelerinden Türk bayraklarını sallayarak konsere eşlik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahya'daki yurtlarda yaklaşık bin kişinin misafir edildiğini söyledi.

Farkındalık oluşturmak ve ramazan ayının manevi atmosferini karantinada kalan vatandaşlara yaşatmak için program düzenlediklerini belirten Gayret, "Yurtlarda kalan misafirlerimiz çok memnun oldular. Odaların pencerelerinden programımızı izlediler, dualara eşlik ettiler. Onlara unutamayacakları bir anı yaşattık." dedi.

Kaynak: AA