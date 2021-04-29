Kütahya’da kumar oynatılan bir adrese operasyon düzenlendi: 5 kişiye para cezası Kütahya'da kumar oynatılan adrese düzenlenen operasyonda koronavirüs (Covid-19) kurallarını da ihlal eden 5 kişiye, 15 bin 750 lira ceza kesildi.

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Meydan Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iskambil kağıtlarıyla oyun oynadıkları, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları, maske takmadıkları belirlenen 5 şüpheli için 15 bin 750 lira ceza tutanağı düzenledi. Ayrıca iş yeri ruhsatı bulunmayan mekan, zabıta ekiplerince mühürlendi. KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI Kütahya