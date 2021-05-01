Kütahya'da kuzeninin av tüfeğiyle vurduğu kişi hayatını kaybetti!

İddiaya göre, Göynükören köyü Porsuk Mahallesi'nde ikamet eden Kamil A. (30), dedesinden kalan evdeki elektrik sayacını söktüğü gerekçesiyle halasının oğlu Hakan Cansın Eğmir (26) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kamil A, babasına ait av tüfeğiyle Eğmir'e iki kez ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eğmir'in boynuna ve sırtına isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Eğmir'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI