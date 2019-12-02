Kütahya’da lazer ile gırtlak ameliyatları başarıyla gerçekleştiriliyor

Kütahya Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalından Prof. Dr. Fatih Oğhan ve ekibi tarafından, gırtlak kanseri şüphesi olan 4 hastaya "Lazer" ile trakeotomisiz kapalı teknik ses teli ve gırtlak operasyonları başarı ile uygulandı.

Hastalardan 2'sinin aynı gün, diğer 2'sinin ise ertesi gün kontrolleri yapılarak komplikasyonsuz taburcu edildiklerini belirten

Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalından Prof. Dr. Fatih Oğhan, "2'si gırtlak kanseri şüphesi olan 4 hastaya "Lazer" ile gırtlağa delik açmadan kapalı teknikle, dikişsiz ve bıçaksız ses teli ve gırtlaktan tümör çıkarma operasyonlarını başarıyla gerçekleştirdik. Hastalardan 2'si aynı gün diğer 2'si ertesi gün kontrolleri yapılarak sorunsuz taburcu edilmişlerdir. Kütahya'da artık hasta bazlı alım ile lazer cerrahisi gırtlağa ve ses tellerine uygulanabilmektedir. Ayrıca ameliyat olmuş ve gırtlağı tamamen alınmış hastalara konuşmalarını yeniden sağlayan ses protezi bizler tarafından takılabilmektedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA