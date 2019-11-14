Kütahya’da öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik diyabet eğitimi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce Dünya Diyabet Günü nedeniyle öğrenci, öğretmen ve diyabetli aile velilerine eğitim verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Eğitim salonunda Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Nijat Baş ve Diyabet Hemşiresi Meltem Koca tarafından öğrenci, öğretmen ve diyabetli aile velilerine okul çağı diyabetli çocukların yaşadığı sıkıntıların anlatıldığı bir video gösteriminin ardından Doç. Dr. Veysel Nijat Baş diyabetin tanı ve tedavi süreci ile ilgili bilgiler vererek diyabetli bireylerin dikkat etmesi gereken hususlara değindi. Sonrasında Diyabet Hemşiresi Meltem Koca özellikle veli ve öğretmenler için diyabet tedavisinde kullanılan ve ani şeker düşüklüğünde hayati öneme sahip olan glukagon iğnesi tedavisini anlattı. Eğitim katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA