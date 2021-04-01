Kütahya'da öğretmen ve öğrencilerin testi pozitif çıktı! Okul karantinaya alındı

Güncellenen koronavirüs risk haritasına göre kırmızı kategorideki iller arasında bulunan Kütahya’da bir ortaokulda öğretmen ve öğrencilerde koronavirüse rastlandı.

Vali Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, Dervişpaşa Kurtuluş Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinde koronavirüs tespit edilmesi üzerine okulun 31 Mart 2021 tarihi itibariyle 10 gün kapatılmasına karar verildi. Bu süreçte öğrenciler uzaktan eğitime devam edecek.