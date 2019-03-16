Kütahya’da öğretmenler ve ebeveynler ‘Öğretmenlik kumbaram’ eğitimi

Kütahya'da Koru Anaokulu öncülüğünde öğretmenler ve ebeveynlere "Öğretmenlik kumbaram" projesi eğitimi verildiği bildirildi.

Öğretmenlik kumbaram" Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Uzman Hasan Er, projenin 15 yıllık sivil toplum ve 6 yıllık öğretmenlik birikiminden süzülen erken çocukluk eğitimine ilişkin projeleri, sınıf içi ve dışı eğitim uygulamalarını içerdiğini söyledi.

Er," Bu sunumda Öğretmenlik Kumbarası açılarak okul öncesi eğitimde aile, eğitim çalışmaları materyal seçimi ve öğrenme yöntemleri konusunda uygulanmış, sonuçları alınmış projeler paylaşılmakta, katılımcıların doğada veya sınıflarında uygulayabilecekleri problem çözme, işbirliği ve yardımlaşma becerilerini destekleyen çocukların duyularını harekete geçirerek öğrenmenin kalıcılığını arttıracak etkinlik fikirleriyle ayrılmaları hedeflenmektedir" dedi.

Keyifli eğitim için Hasan Er'e teşekkür eden Koru Anaokulu kurucusu Betül Gümüş, okul olarak bu tarz eğitimde kalite standardını yükseltecek bilgi paylaşımlarına önem verdiklerini bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA