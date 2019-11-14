Kütahya’da öğretmenlere ‘Eğitimde Fark oluştur’ konulu seminer

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya Gelişim Okulları işbirliği ile öğretmen ve okul idarecilerine yönelik "Eğitimde Fark Oluştur" konulu konferans düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Beylerbeyi Konferans Salonunda düzenlenen "Eğitimde Fark Oluştur" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Ankara Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve 2018 yılı AKS Education Küresel Öğretmen ödülüne layık görülen Selçuk Yusuf Arslan, öğrencileriyle gerçekleştirdiği proje ve etkinlikleri paylaşarak tecrübelerini öğretmenlere aktardı.

Kaynak: İHA