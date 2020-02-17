Kütahya’da “Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi Çalışmaları” konulu toplantı

Kütahya'da okulların Müdür ve Müdür Yardımcılarına yönelik "Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi" çalışmaları konulu toplantı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Germiyan Toplantı Salonundaki toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Karanfil katılarak birer konuşma yaparak, öğretmenlik uygulamasında yapılacak işlemlerle ilgili bilgi verdiler.

Daha sonra İlahiyat Lisans "Öğretmenlik Uygulaması" çalışmaları yapılan okulların Müdür ve Müdür Yardımcılarının katılımıyla Germiyan Toplantı Salonunda uygulamada birliğin sağlanması amacıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Rifat Türkel ve İl Millİ Eğitim Şube Müdürü Yakup Karanfil katıldı.

Kaynak: İHA