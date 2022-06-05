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Kütahya'da orman yangını! 3,5 dekar alan küle döndü!

Kütahya'da korkutan bir orman yangını meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yangından dolayı yaklaşık 3,5 dekar alan zarar gördü.

Kütahya'da orman yangını! 3,5 dekar alan küle döndü!

Kütahya'da korkutan bir yangın meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kütahya'nın Emet ilçesinde Gürpınar köyü Alabayır mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı öğrenildi.

Kütahya'da orman yangını! 3,5 dekar alan küle döndü!

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Kütahya'da orman yangını! 3,5 dekar alan küle döndü!

Yangında yaklaşık 3,5 dekar kadar alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılmaya devam ediyor.

Kütahya'da orman yangını! 3,5 dekar alan küle döndü!

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