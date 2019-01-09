Kütahya'da otomobil şarampole devrildi, karı-koca yaralandı

KÜTAHYA'nın Aslanapa ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü ile eşi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aslanapa- Gediz yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Aslanapa'dan Gediz istikametine giden Mehmet Sait Şeybeoğlu yönetimindeki 45 DE 407 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Sait ile eşi Aynur Şeybeoğlu yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı karı-koca, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA