Canik’te zabıta denetimleri aralıksız sürüyorBursa'da çocukların sağlığı düşünülerek okullarından kantini kaldırdılarKütahya’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıMaltepe Belediyesi 60 bin kişiye ücretsiz iftar yemeği dağıtacakTarihi konak restore edilerek kitap otağına dönüştürüldüAksaray’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandıKoronavirüste yerli ilaç mucizesi! Yüzde yüz Türk yapımı! Yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak!Sakarya'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulunduDüğünlere gidemeyen mahalli sanatçı pazarlarda oynayarak kazancını sağlıyor13 Nisan Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kütahya'da polis ekiplerinden çocuklara hediyeler

Kütahya'da polis ekiplerinden çocuklara hediyeler

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İlçe Eminiyet Amirliği, Polis Haftası dolayısıyla çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

Kütahya'da polis ekiplerinden çocuklara hediyeler

Çocukların sevgi seli ile karşılanan polisler; çikolata, kek ile meyve suyu gibi ikramlarda bulunarak oyuncak dağıttılar. Polis memurları, Çavdarhisar ilçesinde gördükleri çocuklara çikolata ve çeşitli ikramlar yaptıklarını dile getirdiler. Emniyet mensupları, "Buradaki asıl maksat çocuklara yakın olmak, onlarla sohbet etmek, varsa sorunlarını dinlemek, yardımcı olmak ve bu şekilde çocuklarla kaynaşmaktır. Ayrıca parklarda oynayan çocuklarımıza Korona virüs önlemleri kapsamında bilgiler verildi" dediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da polis ekiplerinden çocuklara hediyeler

Kütahya'da polis ekiplerinden çocuklara hediyeler

Kütahya'da polis ekiplerinden çocuklara hediyeler

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT