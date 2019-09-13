Kütahya’da Teknofest’e katılacak öğrencilerden İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ziyaret

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi'nden Teknofest'e katılmaya hak kazanan öğrenciler ve danışman öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bilgilendirme ziyaretinde bulundular.

Teknofest'e katılmaya hak kazanan öğrenciler Bayram Çağrı Demirci, Zeynep Mert, Tuna Mert Öztatlıcı ve Ahmet Emre Orak; danışman öğretmenleri Nilgün Gürler ve Müdür Vekili Oktay Yıldırım nezaretinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünü bilgilendirme amaçlı ziyaret ettiler.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek festivalde resmi ve özel sektöre ait birçok yarışmalar, yenilikler ve etkinlikler yer alıyor. Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi'nde görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Nilgün Gürler ve öğrencileri iki projeyle Kütahya'yı temsil edecekler. Dünya çapında yapılan en büyük hava ve uzay araçları festivallerinden biri olan Teknofest bu yıl ikinci kez yine İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA