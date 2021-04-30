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Kütahya'da trafik kazası can aldı: İki tır çarpıştı, 2 ölü, 1 yaralı!

Kütahya'da meydana gelen kazada biri sebze yüklü iki tır çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kütahya'da trafik kazası can aldı: İki tır çarpıştı, 2 ölü, 1 yaralı!

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinden Kütahya'ya gelmekte olan Niyazi Gümüş idaresindeki 59 ACD 999 plakalı sebze yüklü tır, karşı şeride geçerek, Mustafa Arıtürk'ün yönetimindeki 07 DKC 007 plakalı tıra çarptı. Kazada, sürücü Niyazi Gümüş ve yanında yolcu olarak bulunan Mustafa İsot olay yerinde hayatını kaybederken, diğer tırın sürücüsü Mustafa Arıtürk yaralandı.

İsot ve Gümüş'ün cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, tırda bulunan tonlarca sebze yola saçıldı.

Yaralı Arıtünk, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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