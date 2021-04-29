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  3. Kütahya'da traktör kullanıcılarına tepe lambası ve reflektör dağıtıldı

Kütahya'da traktör kullanıcılarına tepe lambası ve reflektör dağıtıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde traktör kullanan çiftçilere kazaların önüne geçilmesi için ücretsiz reflektör ve tepe lambası dağıtıldı.

Kütahya'da traktör kullanıcılarına tepe lambası ve reflektör dağıtıldı

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, kazaların önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Pelvan, yapılan çalışma hakkında şunları söyledi:

"Trafikte, traktör ve römork gibi ekipmanların görünürlüğünün artması ve yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi için Kaymakamlığımız ve Ziraat Odası Başkanlığı ile yapılan kampanya ile çiftçilerimize ücretsiz reflektör ve tepe lambası dağıtıldı. Sürücülerimizin ekipmanlarına tepe lambası ve reflektör takması hayati önem taşımaktadır. Tarım sezonunun açılmasıyla trafikte hareketliliğin arttığı şu günlerde konuya hassasiyet göstermeleri hususu traktör sürücülerimizin bilgilerine sunulur."

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kütahya'da traktör kullanıcılarına tepe lambası ve reflektör dağıtıldı

Kütahya'da traktör kullanıcılarına tepe lambası ve reflektör dağıtıldı

Kütahya'da traktör kullanıcılarına tepe lambası ve reflektör dağıtıldı

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