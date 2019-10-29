Kütahya’da traktörün altında kalan sürücü öldü

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Pazarlar ilçesi Şahma mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Simav'ın Küplüce köyünde yaşayan Nurullah Gürpınar (56), 43 EK 745 plakalı traktör ile Şahma mevkisinde ormandan odun taşırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Nurullah Gürpınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücünün cansız bedeni devrilen traktörün altından çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA