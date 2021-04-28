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  3. Kütahya'da üreticilere destek: Kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Kütahya'da üreticilere destek: Kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 97 çiftçiye destek amacıyla yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı.

Kütahya'da üreticilere destek: Kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Altıntaş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, 170 dekar alana ekilmek üzere 97 çiftçimize yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumunun dağıtımı gerçekleştirdi. Bu hizmette emeği geçenlere teşekkür ediyor, çiftçilerimize hayırlı ve bereketli üretim diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dağıtım törenine Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak, İl Genel Meclis Üyesi Oğuz Süngü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan ve İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Taşan katıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kütahya'da üreticilere destek: Kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Kütahya'da üreticilere destek: Kuru fasulye tohumu dağıtıldı

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