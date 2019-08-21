Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

KÜTAHYA'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı tespit edilen O.E. ve E.F.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA