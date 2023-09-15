Kütahya’da uyuşturucu satıcısı bayan tutuklandı

Kütahya'da evlerinde satışa hazır vaziyette uyuşturucu ele geçirilen 2 bayandan biri tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Saray Mahallesi üzerinde durdurulan O. V. isimli şahsın üzerinden, tek parça halinde, 0,23 gram metamfetamin, iki parça halinde, toplam 1,20 gram bonzai ve iki parça halinde, toplam 0,51 gr esrar maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şahsın bahse konu maddeleri S. Ç. ve L.Y isimli bayanlardan aldığının tespit edilmesi üzerine bayanların ikametlerinde yapılan aramalarda, 12 fişek halinde satışa hazır, toplamda 0,86 gram metamfetamin, 3 parça halinde toplamda 5,07 gram bonzai ve 9 adet lyrica maddesi ele geçirildi.

O. V. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan 2 bayandan S. Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, L.Y. isimli bayan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)