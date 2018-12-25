İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Kütahya’da vahşet

Kütahya’da vahşet

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde yavru bir köpek 4 ayağı kesilmiş halde ölü bulundu.

Kütahya’da vahşet

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde yavru bir köpek 4 ayağı kesilmiş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tepecik beldesinde parkta oynayan çocuklar, 4 ayağı kesilmiş ölü yavru köpeği görünce durumu N.A. isimli eczacıya bildirdi. Eczacı N.A. da jandarmaya haber verdi.

Yavru köpeği her gün kendisinin beslediğini ve bu vahşete çok üzüldüğünü belirten N.A., "Umarım bu vahşeti yapan veya yapanlar bir an önce bulunur. Yavru köpeğimizin dört ayağı da bilinçlice kesilmiş. Umarım bu vahşeti yapanlar en ağır şekilde cezalandırılır" diye konuştu.

Olay, hayvanseverlerin de tepkisine neden oldu. Bölgeyi gören hiçbir güvenlik kamerasının olmamasının, olayın aydınlatılmasını güçleştirdiği belirtildi.

Jandarmanın geniş çaplı araştırmasının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.