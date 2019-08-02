Kütahya’da Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine sağlık eğitimi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak camilerde açılmış olan yaz dönemi Kur'an Kursları'na katılan öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimleri veriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Çocukları sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama teşvik etmek, sağlık bilincini artırmak ve sağlıklı birer birey olarak hayata devam etmelerini sağlamak amacı ile İl Merkezi, İlçe ve köylerde bulunan yaz Kuran Kurslarına devam eden 7-12 yaş arası çocuklara sağlık personelleri tarafından eğitimler düzenleniyor. Eğitimlerde Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Su Tüketimi, Ağız ve Diş Sağlığı, Sağlıklı Yaşam için Hijyen Kuralları gibi genel sağlık kuralları çeşitli etkinliklerle anlatılıyor. Ayrıca öğrencilere Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve genel sağlık kuralları ile ilgili çocuklar için özel olarak hazırlanmış bilgiler içeren broşürler dağıtılıyor.

Kaynak: İHA