Kütahya’da yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası kutlama programı, Milli Eğitim Vakfı Halime Erkan İlkokulunda gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kütahya’da yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası kutlama programı, Milli Eğitim Vakfı Halime Erkan İlkokulunda gerçekleştirildi.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı, Akkent Mahallesi'ndeki Milli Eğitim Vakfı Halime Erkan İlkokulunda gerçekleştirilen programla başladı. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen ve İlköğretim Haftası'nı kutlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, eğitimin bir gün değil hayat boyu devam ettiğini belirterek öğrencilere ve öğretmenlere başarılı bir yıl diledi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Uzun bir yaz tatilinden sonra yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımızın, onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışan ailelerimizin ve büyük bir fedakârlıkla hizmet veren öğretmenlerimizin yeni eğitim-öğretim yılı heyecanını yürekten paylaşıyorum." dedi. Eğitimin toplumların geleceğini belirleyen bir süreç, bir memleket meselesi olduğunu belirten Millî Eğitim Müdürümüz Hasan BAŞYİĞİT, "Bir toplum, medeniyet sahasında ne kadar yol almak isterse; eğitime o kadar önem vermek durumundadır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün " Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder." sözleri, eğitimin önemini bizlere açıkça ifade ederken, bu önem bizlere devletimizin 2053 ve 2071 vizyonuyla ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştirmek; Türkiye yüzyılına yön verecek nesilleri yetiştirmek için her zamankinden daha ağır bir sorumluluk yüklemektedir" dedi.

Program, Linyit İlköğretim Okulu halk oyunları ekibinin gösterisi ve ilkokul öğrencilerinin şiir okumasının ardından Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolünün sınıfları ziyaret ederek öğrencilere başarılar dilemesiyle sona erdi.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası kutlama programına; Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, şube ve kurum müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kütahya’da yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı

Kütahya’da yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı

Kütahya’da yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı

Kütahya’da yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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