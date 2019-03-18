Kütahya’da yılın doktoru Emet ilçesinden

Kütahya'da yılın doktorunun Emet Toplum Sağlığı Merkezi Doktoru Dr. Hakan Ünek olduğu bildirildi.

14 Mart tıp bayramı kapsamında 81 ilde yılın doktorları seçilirken, Kütahya'dan yılın doktoru Emet Toplum Sağlığı Merkezi doktorlarından Dr. Hakan Ünek oldu. Ünek, İl sağlık müdürü İsmail Zehir ile birlikte Ankara'da düzenlenen törende ödülünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın elinden aldı.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen doktorlarla bir araya gelen Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Gece gündüz demeden çalışan, bu kutsal mesleği büyük fedakarlıklarla yerine getiren, mesleğine aşkla bağlı, saygın, onurlu meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutlarım. 14 Mart'ı sadece bir gün, bayram olarak kutlamak yerine, tüm sağlık çalışanlarımızı kucaklıyor ve bu haftayı "Sağlık Haftası" olarak kutluyoruz. Bu yıl Tıp Bayramı kutlamalarının 100. yılı olması münasebetiyle özel bir önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Koca daha sonra yılın doktorlarına ödüllerini verdi.

Ayrıca 2018 yılı 1. Basamak sağlık hizmetleri değerlendirmesi sonucunda "Halkımızın sağlığının korunması ve yetiştirilmesi adına yapmış oldukları özverili çalışmalar "nedeniyle Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Fethiye Güven ve Emet Aile hekimliği doktoru Dr. Hakan Demir'e teşekkür belgeleri verildi.

Kaynak: İHA