5 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Sahil Güvenlik Star TV'de5 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Kahraman Babam yeni bölümüyle Show TV'deGözler enflasyon verilerine çevrildi! Serbest piyasada bugün dolar - euro fiyatı ne kadar? 5 Temmuz 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz fiyatlarıGüldür Güldür Show seyircisini üzen haber! İki isim birden programdan ayrıldıklarını açıkladı!Aslıhan Doğan Turan hamile mi? Üçüncü çocuk açıklamasıSüleyman Soylu istifa mı etti, son dakika 2021? Süleyman Soylu istifa mı etti neden?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 5 Temmuz 2021 Pazartesi | Kova burcu, içsel sıkıntılarınızdan kurtulmalısınız!5 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıTürkiye'nin Maldivlerinde büyüleyen görüntüler! Salda Gölü'nde kalp şekli oluştuBarcelona Messi için şartları zorluyor | Umtiti ve Pjanic bedelsiz gidebilir
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kütahya'da yürekleri yakan kaza: Polis memuru Serhan Alışkan şehit oldu

Kütahya'da yürekleri yakan kaza: Polis memuru Serhan Alışkan şehit oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaza ihbarı üzerine olay yerine giden polis memuru Serhan Alışkan'a kazayla ilgili ölçüm yaparken hafif ticari araç çarptı. Hastaneye kaldırılan polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Kütahya'da yürekleri yakan kaza: Polis memuru Serhan Alışkan şehit oldu

Alınan bilgilere göre kaza dün akşam saat 20.30 sıralarında Tavşanlı Harmancık karayolu Derbent köyü yol ayrımında meydana geldi. Derbent köyü kavşağında trafik kazası ihbarı olduğu üzerine bölgeye Tavşanlı Bölge Trafik Büro Amirliğinden ekip gitti.  Kaza hakkında yol üzerinde ölçüm yapan  polis memuru Serhan Alışkan’a, Harmancık istikametine giden M.Y. idaresindeki 43 AG 966 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kütahya'da yürekleri yakan kaza: Polis memuru Serhan Alışkan şehit oldu

ŞEHİT OLDU

Kazanın şiddetiyle savrulan polis memuru Alışkan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Alışkan, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 46 yaşındaki polis memuru Alışkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 

Kütahya'da yürekleri yakan kaza: Polis memuru Serhan Alışkan şehit oldu

GÖZALTINA ALINDI

Araç sürücüsü M.Y. ise gözaltına alınırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Kütahya'da yürekleri yakan kaza: Polis memuru Serhan Alışkan şehit oldu

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT