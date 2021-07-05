Kütahya'da yürekleri yakan kaza: Polis memuru Serhan Alışkan şehit oldu Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaza ihbarı üzerine olay yerine giden polis memuru Serhan Alışkan'a kazayla ilgili ölçüm yaparken hafif ticari araç çarptı. Hastaneye kaldırılan polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

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Alınan bilgilere göre kaza dün akşam saat 20.30 sıralarında Tavşanlı Harmancık karayolu Derbent köyü yol ayrımında meydana geldi. Derbent köyü kavşağında trafik kazası ihbarı olduğu üzerine bölgeye Tavşanlı Bölge Trafik Büro Amirliğinden ekip gitti. Kaza hakkında yol üzerinde ölçüm yapan polis memuru Serhan Alışkan’a, Harmancık istikametine giden M.Y. idaresindeki 43 AG 966 plakalı hafif ticari araç çarptı. ŞEHİT OLDU Kazanın şiddetiyle savrulan polis memuru Alışkan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Alışkan, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 46 yaşındaki polis memuru Alışkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. GÖZALTINA ALINDI Araç sürücüsü M.Y. ise gözaltına alınırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Tayfun Altuntaş Editör Kütahyapolisşehit