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Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kar ve tipinin yoğun olduğu Kütahya-Eskişehir kara yolunun 25'inci kilometresinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı kaza mahallinde kayan tırlar nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yolda ulaşım, ekiplerin tuzlama çalışmasının ardından normale döndü.

Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İHA



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