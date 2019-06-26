Kütahya'daki kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı

KOCAELİ'den tatil için Antalya'ya gittikleri sırada Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitiren Ferda Erdoğan (47) ve kızı Zehra Erdoğan (18), gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinden Antalya'ya tatile gitmek için dün yola çıkan ve Kütahya-Eskişehir karayolunun 25'inci kilometresinde Aysel Güldal yönetimindeki 34 UZ 2348 plakalı otomobil, Sofça köyü yakınlarında bir anda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri aşan otomobil, yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilden fırlayan Zehra Erdoğan ve annesi Ferda Erdoğan, hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Öğle vakti İmam-ı Azam Camii'nde kılınan anne kızın cenaze namazlarına Erdoğan ailesinin yakınları, Zehra Erdoğan'ın okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından anne ve kızı Körfez Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Aysel Gürdal (48) ile Süreyya Bahar (48) ve Necla Naz Bahar'ın (12) Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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DHA