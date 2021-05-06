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  3. Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Murat Dağı'nda açan ters laleler görenleri hayran bırakıyor.

Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen, bölgenin endemik türlerinden ters laleler (Fritillaria pinardii) zarafeti ve güzelliğiyle hayat bulduğu Murat Dağı’na ayrı bir renk katıyor.

Her yıl nisan ayının sonunda açan ters laleler yaklaşık 20 gün dağın eteklerini süslüyor.

Fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu çiçekler, yöre halkının da beğenisini topluyor.

Yöreye has çuha çiçeği ve orkide gibi yüzlerce çeşit bitkinin de yetiştiği dağ, zengin florasıyla dikkati çekiyor.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

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