Kütahya'daki yangın 16 saatte kontrol altına alındı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, dün akşam başlayan orman yangını, karadan ve havadan yaklaşık 16 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Vali Ömer Toraman, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtirken, Orman Genel Bekir Karacabey ise yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi. Yangında yaklaşık 80 hektarlık karaçam alanının zarar gördüğü belirtildi.

Tavşanlı'ya 35 kilometre uzaklıktaki Eğriöz köyü Değirmendere mevkisinde, dün saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına önce civar köylerde oturanlar, müdahale ederken, alevlerin yayılması üzerine Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar, Uşak ve Bilecik'in Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazöz ve dozerlerle destek verildi. Arazözlerin yangına müdahale etmesi için ormanda yeni yollar açıldı. Yangın söndürme çalışmalarında 5 helikopter kullanıldı. Yaklaşık 16 saat süren yangınla mücadele sonucu rüzgarın da etkisini yitirmesiyle, bugün saat 09.30 sıralarında alevler kontrol altına alındı. Helikopterlerle havadan soğutma çalışmasına başlandı. Orman yangınında yaklaşık 80 hektarlık karaçam ağaçlarının zarar gördüğü belirtildi.

VALİ TORAMAN: YANGIN KONTROL ALTINDA

Kütahya Valisi Ömer Toraman, sabah saatlerinde yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmasının başladığını açıkladı. Türkiye'de 1 günde çıkan 27 yangından en büyüğünün Tavşanlı'daki olduğunu kaydeden Toraman, "Gece boyunca bütün ekiplerimiz çok büyük bir gayret ve fedakarlıkla yangın mahallinin tamamına yayılarak söndürme faaliyetlerini kesintisiz sürdüler. Yangın etkisini gece boyunca hissedilir derecede düşürerek sabaha ulaştık. Sabah günün ağarması ile birlikte Orman Genel Müdürlüğü'nün yönlendirdiği 8 tane helikopterle havadan da yapılan müdahale ile yangın tamamen kontrol altına alındı. Şu anda ekiplerimiz sahada soğutma çalışmalarına devam ediliyor ve yangını tamamen kontrol altına almış bulunuyoruz" dedi.

'YANMAYAN BÖLÜMLER DE VAR'

Yangının yayılmadan kontrol altına almasının sevindirici olduğunu belirten Vali Toraman, "Çok şükür, tamamen yayılmadan genişlemeden kontrol altına alınmış oldu. Büyük geçmiş olsun, diyoruz. Riskli bir dönemdeyiz, dikkatli olmak gerekiyor. Aksi takdirde bu tip hadiselerle karşılaşıyoruz. Tahminimiz 80 hektar alanda olduğu yöndeydi ama arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre bu alanda yanmayan bölümler de var. Yanan kısımlar zannediyorum daha düşük bir hektara tekabül ediyor. Soğutma çalışmalarının tamamı bittikten sonra daha kesin bir şekilde bilgi verebileceğiz. Malumunuz helikopterler gece olduğunda müdahale edemiyorlar, yerden müdahale etmeye devam edildi; ama tabi sabahla birlikte hava desteğini de alınca çok kısa bir sürede kontrol altına alındı" diye konuştu.

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ KARACABEY: 1 GÜNDE 27 YANGIN ÇIKTI

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yapacaklarını belirterek, "Yangınların çıkış sebebi ile alakalı şu an için tam tespit tamamı için yok. Bir tanesi tarla temizliği yaparken başladı. Onun dışında sebepleri araştırılıyor. Bu tabi 1 günde 27 yerde yangın olması hele ki böyle hava şartlarının kritik olduğu dönemde hava sıcaklıkları, yüksek nem oranının düşük olması bunlar orman yangınları açısından en büyük riskli durumu ortaya çıkartıyor. Ancak şu an itibariyle 27 yangının 27'ncisi buydu, kontrol altına alındı. Bu kadarlık bir alanda bu kadar kısa sürede yangını kontrol altına almak hakikaten çok büyük özverili çalışma ile ortaya çıktı" dedi.

'YANGINA 13 DAKİKADA MÜDAHALE ETTİK'

Yangınların yüzde 90 oranında insan kaynaklı olduğu anlatan Karacabey, şunları söyledi:

"Burada en önemli şey aslında yangının çıkmasını önleye bilmek, bu da insanların elinde. Çünkü yangınların yüzde 90 insan kaynaklı. Vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde yangınların çıkmasını engelleyebiliriz. Yangını erken haber verirlerse erken müdahale edilir. Buradaki yangına da 13 dakikada ekiplerimiz müdahale ettiler ve bu sayede tutuldu. Çok özverili çalışma sayesinde çok büyük orman alanlarının felakettin kurtarmış olduk. Bu yangınların hepsi çok büyük çaplı yangın değil buradaki yangın içlerindeki en büyük yangındı alan olarak. Topladığımız zaman şu anda soğutma çalışmaları devam ediliyor. Soğutma çalışmalarının sonunda hassas ölçümlerle net rakamı çıkarmış olacağız."

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DHA