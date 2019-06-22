Kütahya’dan derece ile döndüler

Kütahya'nın Emet ilçesinde bu yıl 2. kez düzenlenen Pointer ırkı köpek yetiştiricileri ve üreticileri yarışmasında Bilecikli avcının 2 köpeği 3'lük derecesi aldı.

Pointer Irkı Köpek Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Genel Başkanı Mehmet İrfan Par'ın katıldığı yarışmalara Manisa, Bursa, Bilecik, Aydın, Ankara, Eskişehir, Muğla, İstanbul, Konya, Isparta, Kütahya, Afyon, İzmir ve Denizli illerinden 150 yetiştirici 60 köpekle katıldı. Bilecik'i, avcılar Kadir Demirci, Sefa Söğütlü ve Ali Aygün temsil etti. Kadir Demirci'ye ait 2 köpek Pointer ırk standartları ve Mera yarışmasında 60 köpeğin arasında 3'üncü oldu. Dereceye girenlere kupa ve madalyaların yanında, av tüfeği, köpek maması gibi hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: İHA