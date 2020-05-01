Kütahyalı genç Korona virüsü yenip sevdiklerine kavuştu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü tedaviyle yeni tip Korona virüsü Covid-19 yenen Ali Rıza Uludağ, köyündeki evinde hayatına devam ediyor.

Hastaneden taburcu edilen 19 yaşındaki Ali Rıza Uludağ, Gediz ilçesinin Fırdan köyündeki evinde hayatına devam ediyor. Uludağ, virüsü il dışı çalışan eniştesinden bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Eniştem il dışında çalışıyor. Ben de ablam yalnız kalmasın diye yanında kalıyordum. İlk olarak enişteme koronavirüs teşhisi konuldu. Ardından bende de çıktı." şeklinde konuştu.

Uludağ, Covid-19 belirtileri olarak grip ve halsizlik şikayetlerinden söz ederek, "Eniştemde koronavirüs pozitif çıktıktan sonra ev karantinasında kaldık. Bir süre sonra yataktan kalkamaz oldum. Geçmeyen boğaz ağrım vardı. 112'yi aradım. Ambulans geldi. Ardından Gediz Devlet Hastanesine götürüldüm. Orada yapılan tomografi testlerinin pozitif çıkması sonucu KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildim. Hastanede 6 gün kaldım. Odada tek kalıyordum. Büyük bir lüks. Sağlık çalışanları bana çok iyi baktılar. Hızlı bir iyileşme süreci yaşadıysam, bunu sağlık çalışanlarına borçluyum. Onlara ne kadar teşekkür etsem az" dedi.

"Lütfen evde kalın"

Covid-19'u yenip, taburcu edildikten sonra doktorların söylediği gibi 14 gün ev karantinasında kaldığını ifade eden Uludağ şöyle devam etti:

"Çok şükür atlattım. Yine çıkmıyoruz tabii dışarı. Evde kal çağrısına uyuyoruz. Sadece evimizin bahçesinde işlerimizi hallediyoruz. Çapa yapıp, ihtiyacımız olduğu kadar mahsul topluyoruz kendimiz için. Annem ve babama yardımcı oluyorum böylelikle. Tarım önemli. Nişanlım da yardımcı oluyor. Onlar da 14 gün ev karantinasında kaldılar. Umarım en yakın zamanda ülke olarak bu virüsü atlatırız. O zamana kadar lütfen evde kalın. Sonra düğünüme beklerim."

"Hayvanlarımı çok özledim"

Uludağ, hayvanlarını çok özlediğini ifade ederek, "Köpeğimin adı "Chucky'. Beni çok özlemiş. Çok şaşırtıcı. Beni gördüğü anda inanılmaz hareketlendi. Onu çok seviyorum. İneğimiz de öyle. Kedi "Pişi" bahçede çalıştığımı görünce hep yanıma gelirdi. Şimdi yine geldi. Çalışırken bana bir şeyler anlatmaya çalışır. Dinlerim onu. Dertleşiriz. Sonra okşatır kendisini. Hepsini çok özledim" diye konuştu.

KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik, Ali Rıza Uludağ ve genel durumla ilgili açıklama yaparak, şunları söyledi: "Ali Rıza'ya geçmiş olsun dileklerimi iletirim tekrar. Hastanemizde tedavi edilerek, sağlığına kavuşmuştu. Bilim Kurulu'nun önerdiği bütün tedavi protokollerini uygulamaktayız. Şu an için hiçbir koruyucu ekipman, solunum cihazı gibi eksiklerimiz yok. KSBÜ Rektörümüz Prof. Dr. Vural Kavuncu ve Kütahya İl Sağlık Müdürümüz Dr. Mehmet Erşan ile birlikte yoğun bir çalışma temposu içindeyiz. Her şey kontrol altında. İyi durumdayız."

Kaynak: İHA