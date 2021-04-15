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Kütahyalı köylüler ihtiyaç sahipleri için aşevi kurdu

Kütahya'nın Emet ilçesinde bin 100 nüfuslu Günlüce Köyü'nde hayırsever vatandaşlar tarafından kurulan aşevinde ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı boyunca yemek dağıtacakları bildirildi.

Kütahyalı köylüler ihtiyaç sahipleri için aşevi kurdu

Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamada, "Köyümüzde ve yakınımızda bulunan çevre köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere, Ramazan ayı boyunca muhtarlığımız gözetiminde kurduğumuz aşevi vasıtasıyla yemek dağıtımına başladık. Sosyal medya aracılığı ile duyurduğumuz ve birçok gurbetçi vatandaşımızın destek verdiği aşevi projemiz vasıtası ile ihtiyaç sahibi ailelere, pandemi kurallarına uyarak her akşam yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Kütahya, Tavşanlı ve Emet ilçe merkezimizden de birçok hayır sever vatandaşımız aşevi projemize destek veriyorlar. Allah hepsinin yardımlarını kabul etsin. Ramazan ayı boyunca köy merkezimiz ve çevre köylerimize yemek yardımımız devam edecek. Bugün 72 ailemize yemek ulaştırdık" ifadelerini kulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kütahyalı köylüler ihtiyaç sahipleri için aşevi kurdu

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