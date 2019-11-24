Kütahyalı sanatçıların karma sergisine ilgi
Kütahya Sanatla Yaşam Derneği (SAYTED) tarafından Ankara'da düzenlediği "Sanatla Yaşam" konulu karma sergisi ilgi gördü.
Kütahya Sanatla Yaşam Derneği (SAYTED) tarafından Ankara'da düzenlediği "Sanatla Yaşam" konulu karma sergisi ilgi gördü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki sergide Sebahat Sarıoğlu, Zuhal Sürger, Ali Kaya, Aynur Kinkav, Hatice Tabakoğlu, Eyüp İşal, Hasan Kara, Cemile Defter, Hakime Gürsoy, Fügen Yatır, Zehra Aşman, Fatma Öktem, Osman Aslan Gholam Reza, Zolghadr Mehrı Rabıe, Fatma Pat ve SAYTED üyelerinin eserleri yer aldı.
Sergiye AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, 21. Dönem Milletvekili Mehmet Zeki Çelik ve çok sayıda sanatsever gezdi.
Kaynak: İHA
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