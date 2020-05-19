Kütahyalılar saat 19.19’da hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu

Kütahyalılar, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atarak başlattığı Milli Mücadele'nin 101. yıl dönümününde vatandaşlar, belediye hoparlörlerinden saat 19.19'da okunan İstiklal Marşı'na hep birlikte eşlik etti. İstiklal Marşı'nı bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarından, bazı vatandaşlar da hareket halindeyken hazır ol vaziyetine geçerek okudu. Vatandaşlar, "Bugün İstiklal Marşımızı hep bir ağızdan aynı saatte okumanın coşkusunu yaşadık. Bu çok güzel bir duygu. Organize edenlere teşekkür ederiz" dediler.

Kaynak: İHA