Kütahyaspor’dan Başkan Saraçoğlu’na ziyaret

Kütahyaspor Kulübü Başkanı Turgay Esendemir ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağanüstü kongre ile Kütahyaspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Turgay Esendemir kabullerinden dolayı Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na teşekkür ederek çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahyaspor Kulübü Başkanı Turgay Esendemir ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA