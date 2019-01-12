Kütahya’ya 40 milyon dolarlık biyokütle enerji yatırımı

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyüne 400 kişinin istihdam edileceği ve 40 milyon dolara mal olacak enerji üretim tesisi (Biyokütle) kurma çalışmalarına başladığı bildirildi.

Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak yenilenebilir kaynakların başında biyokütle enerjisi geliyor. Biyokütle tesislerinde, ormanlarda bulunan atıl orman ürünlerinin yakılarak çevreye zarar vermeden hem elektrik üretilirken hem de ormanlar temizlenmiş oluyor. Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde yaklaşık 400 dönümlük alana kurulacak tesiste 70 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik üretilecek. Tesiste yakılacak atıl orman ürünlerinin yüzde 70'i Emet ilçesindeki ormanlardan, yüzde otuzu ise çevredeki ormanlardan sağlanacak.

Bu kapsamda Salix Holding'in yetkilileri, Kaymakam Hasan Çiçek'e ve dünyanın 500 büyük şirketi içerisinde 55. sırada yer alan Çin'li şirket yetkililerine sunum yapıp tesisin yapılacağı arazide incelemelerde bulundular.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Emet ilçemizie biyokütleye dayalı bir elektrik tesisinin kurulması planlanmaktadır. Biyokütlyr dayalı bir elektrik üretim tesisinin öncelikle bir yeşil enerji üretme modeli olduğunu ifade etmek isterim. Enerji Bakanlığımızın desteklediği ve teşvik ettiği bir enerji modelidir. Yapılacak bu yatırımla bir taraftan ülkemizin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi üretimi sağlanacak, diğer taraftan istihdam oluşturacak ve ayrıca ilçemizde ekonomik canlanmaya da sebep olacak. Şuanda planlanan yatırımın büyüklüğü 40 Milyon dolardır. Yapılacak bu yatırımla oluşturulacak istihdam 400 ile 450 kişi arasında olacaktır. Yılda yaklaşık 160 bin ton atık ormanlarımızdan dökülen, kullanılmayan ve herhangi bir ekonomik değeri olmayan atıklar çeşitli işlemlerden geçirilerek yaklaşık 20 megavatlık elektrik üretimi sağlanacaktır. 20 megavatlık bir elekrtik üretimi yaklaşık 70 bin hanenin elektrik ihtiyacıdır. Özellikle ekonomik kriz söylentilerinin olduğu bu dönemde, ülkemizin ekonomisinin capcanlı ve diri olduğu, yerli sermaye yatırımının yanı sıra, yabancılarında bu işe ilgi duyduğuna hepimiz şahit olduk" dedi.

Çiçek, "İlçemizde çok ciddi bir orman varlığı olduğu bilinmektedir. Bu vesile ile orman köylümüz ve orman kooperatiflerimizin yararlanması sağlanacaktır. Bu proje göçü önleyecek ve göçü önleyici bir yatırım olacaktır" dedi.

Salix Holding'in şirket yetkilileri yaptıkları açıklamalarda, 40 Milyon dolarlık bir yatırım planladıklarını ve bölge halkı için istihdam ve göçü önlemek için çok önemli bir projeyi yapacaklarını söylediler.

Yatırıma yabancı ortak olarak girmeyi planlayan ve bölgeyi ziyaret eden dünyanın en büyük 500 şirketi arasında 55. sırada olan enerji şirketi yetkilileri yaptıkları açıklamalarda, "Emet'te yapılacak olan biyokütle enerji yatırımının arazisini görmeye geldik. İstanbul merkezli olan Salix Holding şirketi ile beraber bu yatırımı planlamaktayız. Bir çok Çin'li şirkette olduğu gibi kendi şirketimizde de sözü geçen şirketle beraber ortaklığımızın olacağını düşünüyorum. Bu konuda büyük potansiyel var Türkiye'de. Umarın çalışmalar her iki taraf için de olumlu geçer ve ortaklık söz konusu olur projede" dediler.

SCCS Çin devlet firması yetkilisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bölgede 3 lü konsorsiyum ile bu bölgede yatırım yapmak istiyoruz. Salix firmasıyla da bu konuyla ilgili bir görüşme yaptık. Kaymakamımız da bizi bilgilendirdi. Orman işletme Müdürlüğü de bilgiler verdi. Şimdi de sahadayız. Nasıl bir tesis olacağını ve alanı görmek için geldik" dedi.

Tesisin kurulacağı alanın 227 bin metrekare olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA