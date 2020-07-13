Kütahya’ya 5 milyon 888 bin TL’lik spor yatırımı

Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresi arasında imzalanan 4 milyon TL hibe destekli protokol kapsamında Kütahya'ya 20 adet yeni sentetik çim saha kazandırılacak.

20x40 ebatlarında yapılacak olan çim sahaların ihalesi Temmuz ayı içerisinde yapılacak.

İhalenin tamamlanmasıyla birlikte Merkez Kızılcaören, Altıntaş Sevdiğin, Aslanapa Örenköy, Çavdarhisar Yenicearmutçuk, Domaniç Çukurca Beldesi, Dumlupınar Gazi İlkokulu, Emet Sarıayak, Gediz Altınkent, Hisarcık Karbasan, Pazarlar Orhanlar, Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi, Simav Eseneveler Mahallesi İMKB Okulu, Simav Gümüşsu, Simav Hisarbey, Simav 19 Mayıs İlkokulu, Simav Yemişli, Simav Kuşu Beldesi, Simav Dağardı İlkokulu, Tavşanlı Köseler, Şaphane MYO Kampüs Alanına sentetik çim saha yapılarak çocukların ve gençlerin hizmetine sunulacak.

Ayrıca Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Kütahya Gençlik ve Spor Müdürlüğüne 1 milyon 888 bin TL destek ödemesi yapıldı. Ödemeyle birlikte Merkez Atatürk Anadolu Lisesinde spor salonu yapımı için çalışmalar başlatıldı.

Kaynak: İHA