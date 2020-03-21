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  3. Kütahya’ya gelen 33 göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi

Kütahya’ya gelen 33 göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi

YUNANİSTAN'a geçmek için bekledikleri sınırdan, kendi istekleriyle Kütahya'ya dönen 7'si çocuk 33 göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kütahya’ya gelen 33 göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi

YUNANİSTAN'a geçmek için bekledikleri sınırdan, kendi istekleriyle Kütahya'ya dönen 7'si çocuk 33 göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenler daha sonra İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'de Yunanistan sınırında bekleyen 7'si çocuk 33 göçmen, otobüsle Kütahya'ya döndü. Otobüs, polis tarafından kent girişinde durduruldu. Afganistan, Fas ve Suriye uyruklu olan göçmenlere maske dağıtıldı. Ardından özel kıyafetli sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kaynak: DHA




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