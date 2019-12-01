İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk kar yağışı düşerken, ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı.

Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk kar yağışı düşerken, ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı.

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Yoğun sisle birlikte ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA

HABERE YORUM KAT