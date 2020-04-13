14 Nisan kutlu doğum haftasının başlangıcı kabul ediliyor. Müslümanlar tarafından sevgi ve saygıyla hatırlandığı peygamberimizin doğduğu bu haftanın detaylarını sizin için derledik. Kutlu doğum haftası nedir, neden kutlanır, hangi ibadetler yapılır? Hepsi haberimizde.

Kutlu Doğum Haftası, Süleyman Hayri Bolay'ın teklifi ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1989 yılında başlatılan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da desteklenerek sadece Türkiye'de resmiyet kazandırılarak her yıl farklı gündem ile Muhammed'in anlatılmasının amaçlandığı ve doğum gününün miladi takvime göre 20 Nisan kabul edilerek kutlandığı ifade edilen bir etkinlik haftasıdır. Etkinlik son yıllarda 14-20 Nisan tarihleri arasında yapılmaktadır.

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri 1989′da hicri takvime (Hicret olayı ile başlayan ay takvimine) göre, Mevlit Kandili’nin peşi sıra düzenlendi. Ancak 1994 yılından itibaren, diğer dini günlerin aksine miladi takvime (İsa'nın doğumunu başlangıç kabul eden güneş takvimi) göre kutlanmaya başlandı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı ile birlikte devlet kurumlarının yayınlanan genelgeler ile katılımı arttırılarak ülke çapında daha geniş çaplı organizasyonlar düzenlenmeye başlandı.

Kur'an'da Kadir Gecesi dışında işaret edilen önemli bir gece bulunmamaktadır. Kadir Gecesi dışında mübarek geceler olarak bilinen kutlamalar, Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'in Muhammed'in doğum günü kutlaması için başlattığı Mevlit Kandili örneğinde olduğu gibi Muhammed bin Abdullah'ın ölümünden yıllar sonra ortaya çıkmış ve Osmanlı Devleti padişahları tarafından başlatılan gelenekselleşmiş uygulamalardır. İslam dininde herhangi bir kaynağa dayanmadan kutlanılan bu hafta bir bid'at'tır.

Kutlu Doğum Haftası nedir?

Kutlu Doğum Haftası, 1989 yılında başlatılan Süleyman Hayri Bolay'ın teklifi ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından desteklenen, her yıl farklı bir gündem üzerinden Hz. Muhammed’in anlatılmasını amaçlayan etkinliktir.

Sadece Türkiye’de resmi olarak kutlanan bu mutlu gün Hz. Muhammed’in doğum günü kabul edilen 20 Nisan tarihinde kutlanır. Yapılan etkinlikler son yıllarda 14-20 Nisan arasında yapılmaktadır.

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, 1989 yılında hicri takvime göre Mevlid kandilinin ardından düzenlenirdi. 1989 yılından sonra ise miladi takvime göre uyarlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı bildiriye göre, Kutlu Doğum Haftası’nda bu sene ana tema "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olacak.

Peygamber efendimizin gerçek doğum günü Hicri takvimdeki Rebiülevvel ayının 12. gününün sabahıdır. 11.gece Mevlid kandili olarak İslam alemi tarafından kutlanmaktadır. Yani her yıl Nisan 14-20 günleri arası kutlanan kutlu doğum haftası, peygamber efendimizin doğduğu gerçek ay değildir, Diyanet işlerinin çıkarttığı bir tür etkinliktir.

KUTLU DOĞUM HAFTASINI NASIL GEÇİRMELİYİZ?

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Rebiül-evvel ayının 12.gecesi yani Mevlid kandilinde dünyaya gelmiştir. Peygamber efendimizin yaşama gözlerini açtığı bu mübârek ayda neler yapmalıyız, bu kutlu haftayı en güzel ne şekilde geçirmeliyiz?

Öncelikle bol bol Salat-ü selam getirebiliriz.

Hadisi şerifleri okuyabiliriz.

Bol bol Kuran-ı Kerim okuyabiliriz.

Geceleri kalkıp teheccüd namazı kılıp, iki salat arasında mutlaka kabul olan duamızı yapabiliriz.

Kuran okuyup önce Peygamberimiz Muhammet Mustafa’ya ve sonra diğer peygamberlere hediye edebiliriz.

O’nun adının anıldığı sohbetlere, etkinliklere katılabilirsiniz.

En Güzel Kutlu Doğum Mesajları

Kutlu Doğum Haftasında gönderebileceğiniz en güzel mesajları sizler için derledik. İşte, huzur gibi doğan en anlamlı Kutlu Doğum Haftası mesajları;

Alemlere Rahmet Olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in bizlere sunduğu merhamet ve şefkat vurgusunun tüm yaralara merhem olması,temennisi ile tüm İslam aleminin Kutlu Doğum Haftasını tebrik eder selam ve saygılar sunarım.

Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) Ümmetin üstüne titreyen sensin, Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin, kulunu Allah'a sevdiren sensin, gecemi gündüze çeviren sensin, ey Hakk'ın şahidi yüzünü göster, kul şahadetinle tanımak ister.

Bu dünyada sana hasret yaşıyoruz Ya Rasul Allah, bu dünyada göremedik nur yüzünü, olamadık yanında, savaşamadık da şehid bile olamadık senin yolunda. Bu aciz ümmetini ne olur sev Ya Rasul Allah..

O’na uyunuz. O’nu örnek alınız ki O, sizde her gün yeniden doğsun. Yüreğinizi verin ki O’na, yarın orada sizinle olsun.

Alem senle övüldü. Biz seninle hep güldük. 14 asırdır daim sensizliğe sürüldük. Sana salat ve selam gönlümüz seninle dolsun. Bizleri sana ümmet yapana hamdler olsun. Güllerin gülistanı gül efendim.

Teşrifinle müşerref eyle şu garibi, her açan gülde seni gören muzdaribi. Ey ümmetinin eşsiz şefaat sahibi, gel sevindir, bak Yakub’a döndü gözlerim.

Sözlerin en güzeliyle övüldün, ben seni nasıl öveyim Allah’ın sevgilisisin, kimim ki seni öylesi seveyim?