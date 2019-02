Kutlu’dan otopark problemine köklü çözüm

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, 31 Mart seçimleri kapsamında Emekliler Derneği Kütahya Şube Başkanı İlhan Bintez ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Kütahya'da yaşanan trafik sorununun dile getirilmesi üzerine Kutlu, "2 bin araç kapasiteli otopark yapacağız" dedi.

Ahmet Sami Kutlu, önümüzdeki dönemde üzerinde hassasiyetle duracakları konulardan bir tanesi olan otopark sorunu ile ilgili şunları söyledi: "Başta şehir merkezindeki otopark sorununu çözmek adına 5 bölgede otoparklar inşa edeceğiz. Bizim planlamamıza göre 2 bin araç kapasitesinde otopark yapacağız. Bu hem motorlu araç seferini rahatlatacaktır hem de kaldırımlarda, caddelerde yürüyen yaya vatandaşlarımızı rahatlatacaktır. Dolayısıyla bütüncül anlamda hem araç hem yaya kışını rahatlatacak şekilde bir düzenleme yapacağız. Bunun da en önemli aşamalarından birisinin yeterince otopark yapılması olarak düşünüyoruz. Sembolik ücretlerle hemşehrilerimize sunacağız. Dolayısıyla kamu hizmetinden belli bir gelir elde etmek değil işletme giderlerine katkıda bulunmasını sağlayacak şekilde bir bakış açımız olacak. Yol kenarlarına araç park etme alışkanlığı ya da ihtiyacı da ortadan kalkacağı için şehir caddelerinde de motorlu araç seferinin de rahatlayacağını düşünüyoruz. Ama tabi toplu taşıma araçlarının güzergahları ile ilgili hem hemşehrilerimiz hem de halk otobüsleri esnafımızın da beklentilerini karşılar şekilde yapacağımız çalışma ile hepsini bir arada değerlendirdiğimizde önümüzdeki dönem içerisinde şehir içi trafiğinin çok ciddi anlamda rahatlayacağı noktasında çalışmalarımız devam edecek."

"YAŞLILARIMIZ İÇİN SEMT PAZARLARINA RİNG SEFERLERİ KURACAĞIZ"

Semt pazarlarında alışveriş yapan yaşlılar için ring seferleri kuracaklarını ifade eden Kutlu, "Yaşlı teyzelerimize, amcalarımıza bir araç, minibüs tahsis ederek onları mahallelerinden ya da evlerinden alıp semt pazarına getirip, alışverişini yaptıktan sonra tekrar evlere dönüşünü sağlayacak ring seferi kuracağız. Burada da genç kardeşlerimiz, onların eşyalarını taşımak, paketlerini taşımak anlamında destek olacaklar, kapılarına kadar eşyalarını çıkartacaklar. Rahat ortamda, kendi bedenlerine yük olmadan semt pazarında rahatça alışverişlerini yapabilecekler" ifadelerini kullandı.

"MAHALLİ İDARELERİN EMEKLİ VE YAŞLIYA BAKIŞ AÇILARI VE HİZMETLERİ ÖNEMLİ"

Emekliler Derneği Kütahya Şube Başkanı İlhan Bintez, "Mahalli idarelerin emekli ve yaşlıya bakış açıları ve hizmetleri önemlidir. Emeklimizin ve yaşlımızın her an yanında olan Mahalli idarelerdir. Doğal ve kültürel mirası koruyup yaşatacak, ulaştırma ve altyapı hizmetleri verecek olan onlardır. Kentsel tasarımı planlayacak olan da onlardır. Sosyo kültürel yapılar oluşturarak yaşamı güzelleştirecek olan, insana ve insanın can dostlarına sahip çıkacak olan ilk kamu kurumu onlardır. Bu seçilmiş üyelerin emekli ve yaşlıya sahip çıkacak zihniyete sahip olması önem kazanmaktadır" diye konuşarak Emekliler Derneği adına destek beklediği bazı konuları Başkan Adayı Kutlu'ya iletti.

