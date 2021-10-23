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Kutsal mekanda göğüslerini sergileyen fenomene soruşturma açıldı!

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Aziz Vasil Katedrali'nde göğüslerini açıp, sosyal medya hesabında yayınlayan fenomene videosu hızla yayılmasının sonucunda soruşturma açıldı.

Kutsal mekanda göğüslerini sergileyen fenomene soruşturma açıldı!

Moskova'da Kızıl Meydan'da bulunan, Rusya'nın simgesi haline gelen ve kutsal mekan sayılan Aziz Vasil Katedrali'nde özellikle orada yaşayan vatandaşları şoke eden bir video yayınlandı. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan katedrale gelen sosyal medya fenomeni, kutsal mekanda dans ederek bir anda göğüslerini açtı. Bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan fenomene çok sayıda tepki geldi. Ünlü fenomenin hızla yayılan videosunun ardından Rusya polisi inceleme başlattı.

Kutsal mekanda göğüslerini sergileyen fenomene soruşturma açıldı!

"İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR"

Rusya İçişleri bakanlığından yapılan açıklamada, "Moskova'nın merkezindeki Aziz Vasil Katedrali'nde genç kadının vücudunun bell noktalarını açtığı video hakkında inceleme başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı. Genç kadının sosyal medyasına erişen kullanıcılar, fenomenin farklı paylaşımlarına yorum yaparak tepkilerini belli etmeye devam ediyor.

Kutsal mekanda göğüslerini sergileyen fenomene soruşturma açıldı!

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