Kutsi ile oyuncu Feyza Çıpa'nın sürpriz ayrlığının nedeni belli oldu

Çalkantılı ilişkileri olan Kutsi ve Feyza Çıpa birlikteliklerini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çıpa artık adımın Kutsi ile anılmasını istemiyorum demişti. Çiftin ayrılık nedeni belli oldu.

AYRILIK NEDENİ BELLİ OLDU

Feyza bir yuva kurmak, anne olmak istiyor. Evlilik fobisi olan Kutsi kaçıyor. Ama Feyza bu kez kararlı. Kutsi’nin telefonlarına bile çıkmıyor. Çok kırgın.”

SESSİZ KALDI

Geçen cuma market alışverişine yalnız çıkan Feyza Çıpa “Artık Kutsi ile aynı arabada bile gezmiyoruz. Evde de sosyal mesafe kuralına uymaya başladık” derken üzgün ve sıkıntılıydı. “Bir sorun mu var?” sorusu karşısında da sessiz kalmayı tercih etmişti. Uzatmalı aşıkların 5 gün önce kavga edip ayrıldığı ortaya çıktı.