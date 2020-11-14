Kutsi, "Şarkılar Bizi Söyler" programına konuk olacak. Bunun ardından Kutsi'nin hayatı internet kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Peki, Kutsi kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi? Kutsi şarkıları ve albümleri İşte, Kutsi şarkıları ve albümleri...

KUTSİ KİMDİR KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Gerçek ismi Ahmet Kutsi Karadoğan olan şarkıcı Kutsi, 16 Mart 1973'de Malatya'da dünyaya gelmiştir. Ayrıca oyunculukta yapan Kutsi İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır.

Lise yıllarında yakın çevresinin "sesin güzel" uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazandı. Uzun bir ara veren ve bu arada çok iyi şarkılar yapan Kutsi, 2005 yılında Erol Köse Production tarafından "Sana Ne" albümünü çıkarttı.

Bir kız kardeşi olan Kutsi, Ayrancı Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Mimarlığı yarıda bırakmıştır.

Kutsi oyunculuğuyla da kendini kanıtladıktan sonra 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar'la 30.08.2008 tarihinde evlendi. Kutsi'nin 24.09.2009 tarihinde kızı “Ceylin Ada” dünyaya geldi.

Cengiz Kurtoğlu'nun da büyük desteğini alan Kutsi, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor albümünde "Duvardaki Resmin" şarkısı ile sesini daha da duyurmaya başlamış ve kolay kolay unutulmayacağını göstermiştir.

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi 2006 yılında Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır. Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra Kahramanlar dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında Doktorlar'ın tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine "3 Aralık 2010" tarihinde Doktorlar dizisi yeniden ekranlara geri dönmüştür ve yine çok büyük bir seyirci kitlesi yakalamıştır.

EVLİ Mİ?

Kutsi, TRT1 ekranlarında yayınlanan "Benim Adım Melek" dizisinin oyuncu kadrosunda rol almaktadır. Söz konusu dizinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile evlidir.

KUTSİ ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

Ekim 2000 Aşk Payını Aldı Ağustos 2005 Sana Ne 2006 Kördüğüm (Petek Dinçöz ile) Nisan 2007 Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor 2008 Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim Nisan 2010 Bambaşka Mart 2013 Bilmem Anlatabildim mi?

Nisan 2014 "Yaz Günü" 2016 "Aşıklar Şehri" (feat. Zara) 2016 "Söz Konusu Aşk" (feat. Meral Kendir) 2016 "Beşiktaşım Benim" 2016 "Kalbimdeki Deniz" 2020 "Hayranım Sana"

SİBEL ÜLKER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? HANGİ DİZİ VE FİLM PROJELERİNDE YER ALDI?

Benim Adım Melek dizisinde Halil karakteri can veren Kutsi'nin, Sibel Ülker ile evlendiği haberi ardından Ülker'in kim olduğu araştırılmaya başlandı.

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Sibel Ülker Kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi dizi ve film projelerinde yer aldı?