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Kutsi kimdir, kaç yaşında, nereli? Kutsi şarkıları ve albümleri | Kutsi doktor mu?

Bugün yıllar sonra ekranlara geri dönen İbo Show'un konukları arasında yer alan şarkıcı Kutsi, merak edilen isimler arasına girdi. Peki, Kutsi kimdir, kaç yaşında, nereli? Kutsi şarkıları ve albümleri... İşte detaylar...

Kutsi kimdir, kaç yaşında, nereli? Kutsi şarkıları ve albümleri | Kutsi doktor mu?

Bugün yıllar sonra ekranlara geri dönen İbo Show'un konukları arasında yer alan şarkıcı Kutsi, merak edilen isimler arasına girdi. Peki, Kutsi kimdir, kaç yaşında, nereli? Kutsi şarkıları ve albümleri... İşte detaylar...

KUTSİ KİMDİR KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Gerçek ismi Ahmet Kutsi Karadoğan olan şarkıcı Kutsi, 16 Mart 1973'de Malatya'da dünyaya gelmiştir. Ayrıca oyunculukta yapan Kutsi İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır.

Lise yıllarında yakın çevresinin "sesin güzel" uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazandı. Uzun bir ara veren ve bu arada çok iyi şarkılar yapan Kutsi, 2005 yılında Erol Köse Production tarafından "Sana Ne" albümünü çıkarttı.

Bir kız kardeşi olan Kutsi, Ayrancı Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Mimarlığı yarıda bırakmıştır.

Kutsi kimdir, kaç yaşında, nereli? Kutsi şarkıları ve albümleri

Kutsi oyunculuğuyla da kendini kanıtladıktan sonra 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar'la 30.08.2008 tarihinde evlendi. Kutsi'nin 24.09.2009 tarihinde kızı “Ceylin Ada” dünyaya geldi.

Cengiz Kurtoğlu'nun da büyük desteğini alan Kutsi, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor albümünde "Duvardaki Resmin" şarkısı ile sesini daha da duyurmaya başlamış ve kolay kolay unutulmayacağını göstermiştir.

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi 2006 yılında Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır. Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra Kahramanlar dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında Doktorlar'ın tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine "3 Aralık 2010" tarihinde Doktorlar dizisi yeniden ekranlara geri dönmüştür ve yine çok büyük bir seyirci kitlesi yakalamıştır.

KUTSİ ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

 

Ekim 2000
Aşk Payını Aldı
 
Ağustos 2005
Sana Ne
 
2006
Kördüğüm (Petek Dinçöz ile)
 
Nisan 2007
Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor
 
2008
Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim
 
Nisan 2010
Bambaşka
 
Mart 2013
Bilmem Anlatabildim mi?
 
Nisan 2014
"Yaz Günü"
 
2016
"Aşıklar Şehri" (feat. Zara)
 
2016
"Söz Konusu Aşk" (feat. Meral Kendir)
 
2016
"Beşiktaşım Benim"
 
2016
"Kalbimdeki Deniz"
 
2020
"Hayranım Sana"
 

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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