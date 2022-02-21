Kutup İklimi ne demek, TDK'ya göre Kutup İklimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kutup iklimi ne demek? Kutup iklimi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kutup iklimi kelimesi. Peki kutup iklimi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kutup iklimi nedir, kutup iklimi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KUTUP İKLİMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kutup iklimi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kutup iklimi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıcaklığın yıl boyunca 0 ºC'nin altında, yağışın az ve kar biçiminde olduğu bir iklim türü

