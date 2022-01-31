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Kütüphaneci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kütüphaneci maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Kütüphaneci iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Kütüphaneci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kütüphaneci maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kütüphaneci pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kütüphaneci nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kütüphaneci olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kütüphaneci Maaşı Ne Kadar? 2022 Kütüphaneci Maaşları

Kütüphaneci maaşı ortalama olarak aylık 7650_TL'dir. En düşük Kütüphaneci maaşı 6350_TL, En yüksek ise 8950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kütüphaneci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kütüphaneci İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2622.02

Meslek Adı :

Kütüphaneci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Kütüphaneciler, Arşivciler Ve Küratörler

Meslek Birim Grubu :

Kütüphaneciler Ve Benzer Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kitapların ve diğer kayıtlı malzemenin sistematik koleksiyonunu organize eden, geliştiren bakımını yapan ve kütüphaneye gelenlerin hizmetine sunan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kütüphaneci; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kütüphaneye gelen kitap ve matbu evrakın giriş kaydını ve sınıflamasını yapmak,

b) Kataloglarını düzenleyip raflara dizerek numaralandırmak,

c) Dışarıya kitap verme işlerini yürütmek,

d) Eskiyen ve deforme olan kitapları ayırarak gerekli bakımlarını yapmak veya yaptırmak,

e) Okuyuculara kitaplar hakkında bilgi vermek,

f) Kıymetli kitapların korunması için tedbirler almak,

g) Yayınları izleyerek kitaplığın zenginleşmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir Güncel

Meslek : EVET

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