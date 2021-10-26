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Küvet ne demek, TDK'ya göre Küvet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Küvet kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Küvet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Küvet nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Küvet kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Küvet ne demek, TDK'ya göre Küvet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Küvet ne demek? Küvet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi küvet kelimesi. Peki küvet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre küvet nedir, küvet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KÜVET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Küvet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Küvet kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre küvet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçinde bazı şeyler veya el yıkanan kap
- Banyoda içinde yıkanılan tekne

KÜVET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ufak bir küvetin içine siyah gibi görünen bir mayi döktü.
- İçeri girince gözüme ilk ilişen şey küvetle oturak oldu.

KÜVET KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- banyo küveti

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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