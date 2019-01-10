Kuvetli lodos minareyi yıktı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde esen kuvvetli lodos nedeniyle cami minaresi yıkıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde esen kuvvetli lodos nedeniyle cami minaresi yıkıldı.
Edinilen bilgilere göre, Hendek İlçesi Güney Mahallesi Camii'nin 15 metre yüksekliğindeki minaresi gece meydana gelen kuvvetli lodos nedeniyle yıkıldı. Minarenin yıkılması esnasında camii bahçesinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, yıkılan camii minaresinde büyük çapta hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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