Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Temmuz'da tedavi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Bu durum sonrası yapılan açıklamada Emirin bazı görevlerinin geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devredildiği belirtilmişti..

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın öldüğü yönündeki iddia sonrası Kuveyt hükümeti, bu bilgi üzerine bir açıklama yapıp iddiayı yalanlamıştı.

Fakat Kuveyt devlet televizyonu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 91 yaşında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu açıkladı.

NEVVAF EL-AHMED EL-CEBİR ES-SABAH KİMDİR?

Nawaf El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah 25 Haziran 1937'de dünyaya gözlerini açtı.

Nawaf, Kuveyt 10. Hükümdarı Şeyh Ahmed El-Cabir El-Sabah'ın ve 11. karısı Yamama'nın oğludur. Orta öğrenimini bitirmesinin ardından Birleşik Krallık'ta bir üniversiteye girdi.

Nawaf, Kuveyt'te 52 senenin de üzerinde çeşitli görevlerde hizmet vermiştir.

25 yaşındayken 21 Şubat 1962'de Hawalli valisi olarak atanan Nawaf, 19 Mart 1978 yılına kadar görevdini sürdürdü.

Tarihler 1978'i gösterdiğinde İçişleri Bakanı oldu. 26 Ocak 1988'de Savunma Bakanı olarak atandı.

Navvaf, Körfez Savaşı sonrası, 20 Nisan 1991 yılında çalışma ve sosyal işler bakan vekili olarak atandı ve 17 Ekim 1992 tarihine kadar görevde kaldı.

Nawaf , Körfez ve Arap ülkeleri Arap Devletleri İşbirliği Konseyi arasında Ulusal birlik programlarını destekledi.

29 Ocak 2006'da Şeyh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Es-Sabah'ın Kuveyt Emiri olmasıyla, 7 Şubat 2006'da resmi olarak Şeyh Nawaf'ı Kuveyt Veliaht Prensi ilan etti.

Kuveyt Bakanlar Kurulu 29 Eylül Salı günü Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu açıkladı.

SABAH EL-AHMED EL-CEBİR ES-SABH'IN ÖLÜMÜ

Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ise 29 Eylül 2020 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Ölüm sebebine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Öte yandan 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı almıştır.

ABAH EL-AHMED EL- CABİR ES SABAH KİMDİR?

Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 16 Haziran 1929 yılında Kuveyt'te dünyaya geldi. 1930 yıllarında ilkokulu El-Mubarekiyye Ana Okulu'nda okudu ve sonradan tahsilini özel öğretmenlerin yardımlarıyla bitirdi. 1954 ve 1955 yılları arası Merkezi Belediye Konseyi Komitesi'nde üye olarak görev aldı. 1955 yılında Sosyal İsleri ve Çalışma Otoritesi başkanı, 1956 yılında da Ülke İşleri Yüksek Konseyi üyesi oldu. 9 Eylül 1956 ve 17 Ocak 1962 tarihleri arası Basın ve Yayın Otoritesi Başkanı olarak görev yaptı. Şeyh Abdullah Salim Al-Sabah zamanında bağımsızlık sonrası 17 Ocak 1962'de başa geçen ilk kabinede Enformasyon Bakanı olarak görev yaptı.

Şeyh Sabah kendisini Temmuz 2003'te Şeyh Saad Al-Abdullah Al-Salim Al-Sabah'ın yerine başbakan olarak atayan önceki Emir Cabir Al-Ahmet Al-Cabir Al-Sabah'ın üvey kardeşidir. Daha önce 1963-2003 arası 40 yıl sureyle Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı ve dünyanın en uzun süre görev yapan Dışişleri Bakanları'ndan biridir.

13 Temmuz 2003 - 29 Ocak 2006 tarihleri arasında Kuveyt Başbakanı olarak görev yaptı.

1990 senesinde Irak Savaşı öncesi eşi Şeyha Fitooh'u kaybetti. İki oğlu ve bir kızı vardır. İlk oğlu Şeyh Nasir Kraliyet Sarayının (Divan Emiri) bakanıdır ve dünyanın en büyük İslami Sanat Koleksiyonunun (Al-Sabah Koleksiyonunun) sahibidir. İkinci oğlu Şeyh Hamid iş adamıdır. Hamid, Burgan Bank, Gulf Insurance ve Marina Mall gibi Kuveyt'teki en büyük holdinglerin başındadır. Kızı Şeyha Salwa Temmuz 2002 tarihinde göğüs kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Şeyh Sabah kızına olan düşkünlüğü dolayısıyla sarayına "Salwa Sarayı" (Dar Salwa) adını verdi. Oğlu Şeyh Ahmet ise genç yaşta 1969 yılında trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdi.