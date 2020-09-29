Son dakika haberiyle Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu kapsamda Kuveyt Emiri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...

KUVEYT EMİRİ SABAH EL-AHMED EL- CABİR ES SABAH KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 16 Haziran 1929 yılında Kuveyt'te dünyaya geldi. 1930 yıllarında ilkokulu El-Mubarekiyye Ana Okulu'nda okudu ve sonradan tahsilini özel öğretmenlerin yardımlarıyla bitirdi. 1954 ve 1955 yılları arası Merkezi Belediye Konseyi Komitesi'nde üye olarak görev aldı. 1955 yılında Sosyal İsleri ve Çalışma Otoritesi başkanı, 1956 yılında da Ülke İşleri Yüksek Konseyi üyesi oldu. 9 Eylül 1956 ve 17 Ocak 1962 tarihleri arası Basın ve Yayın Otoritesi Başkanı olarak görev yaptı. Şeyh Abdullah Salim Al-Sabah zamanında bağımsızlık sonrası 17 Ocak 1962'de başa geçen ilk kabinede Enformasyon Bakanı olarak görev yaptı.

Şeyh Sabah kendisini Temmuz 2003'te Şeyh Saad Al-Abdullah Al-Salim Al-Sabah'ın yerine başbakan olarak atayan önceki Emir Cabir Al-Ahmet Al-Cabir Al-Sabah'ın üvey kardeşidir. Daha önce 1963-2003 arası 40 yıl sureyle Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı ve dünyanın en uzun süre görev yapan Dışişleri Bakanları'ndan biridir.

13 Temmuz 2003 - 29 Ocak 2006 tarihleri arasında Kuveyt Başbakanı olarak görev yaptı.

1990 senesinde Irak Savaşı öncesi eşi Şeyha Fitooh'u kaybetti. İki oğlu ve bir kızı vardır. İlk oğlu Şeyh Nasir Kraliyet Sarayının (Divan Emiri) bakanıdır ve dünyanın en büyük İslami Sanat Koleksiyonunun (Al-Sabah Koleksiyonunun) sahibidir. İkinci oğlu Şeyh Hamid iş adamıdır. Hamid, Burgan Bank, Gulf Insurance ve Marina Mall gibi Kuveyt'teki en büyük holdinglerin başındadır. Kızı Şeyha Salwa Temmuz 2002 tarihinde göğüs kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Şeyh Sabah kızına olan düşkünlüğü dolayısıyla sarayına "Salwa Sarayı" (Dar Salwa) adını verdi. Oğlu Şeyh Ahmet ise genç yaşta 1969 yılında trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdi.

NEDEN ÖLDÜ?

Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ise 29 Eylül 2020 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Ölüm sebebine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Öte yandan 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı almıştır.